​Штаб АТО сообщил о 48 обстрелах на Донбассе в пятницу На юге Донецкой области стреляли из крупнокалиберных минометов.

В пятницу, 30 декабря, боевики "ДНР" и "ЛНР" 48 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, говорится в утренней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Талаковку из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы применялись в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Павлополь, Марьинка, Широкино, Лебединское и Гнутово.

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм по Новозвановке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Новоалександровке и урочищу Красное Глинище.

На донецком направлении из стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Пивденное, Верхнеторецкое и Опытное.

Также штаб АТО сообщил, что в районе Попасной произошло боевое столкновение – атака боевиков отбита, противник понес потери и отступил.

Напомним, что за четверг на Донбассе было 45 обстрелов.