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​На Бориспольской трассе легковой автомобиль протаранил эвакуатор

Водитель был не пристегнут и попал в больницу.

Виталий Мирошниченко
​На Бориспольской трассе легковой автомобиль протаранил эвакуатор
Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

В пятницу под Киевом на автомагистрали "Киев-Борисполь" автомобиль Peugeot протаранил эвакуатор, стоявший в средней полосе на "аварийке". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По словам водителя эвакуатора, у него на ходу лопнуло колесо и он вынужден был остановиться в средней полосе.

Водитель открутил лопнувшее колесо и положил его позади своей машины вместо знака "аварийки". Через несколько минут в заднюю часть эвакуатора на полном ходу врезался Peugeot, водитель которого, видимо, не увидел стоявшую машину.

От удара передняя часть Peugeot смялась до неузнаваемости. Прибывшие медики "скорой" госпитализировали непристегнутого водителя французского авто с травмой головы. Водитель эвакуатора не пострадал.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко

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Тэги: Киев, ДТП
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