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В Овидиополе объявлен траур по жертвам жестокого убийства

Новогодние мероприятия отменили.

В Овидиополе объявлен траур по жертвам жестокого убийства
Фото: www.0629.com.ua

В Овидиополе Одесской области объявлен траур по жестоко убитым женщине и ребенку. Все новогодние мероприятия отменяются, сообщает Думская.

"В связи с трагедией, произошедшей в Овидиополе 29 декабря, решением исполкома Овидиопольского поселкового совета отменены все новогодние массовые мероприятия. Также принято решение об объявлении дней траура в Овидиополе 30 и 31 декабря», - говорится в сообщении пресс-службы поселкового совета.

Напомним, 29 декабря около 14 часов дня 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, будучи пьяным, поджег дом другого местного жителя. После этого он в соседнем доме жестоко убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив обоих, и тоже поджег дом.

Затем на грузовике MAN подозреваемый в убийстве поехал в сторону Одессы. По предварительным данным, он хотел въехать на автомобиле в толпу людей, но ему не дали попасть в город. Тогда злоумышленник свернул с трассы в поле, бросил грузовик в стерне и скрылся от полицейских.

Днем 30 декабря полиция задержала овидиопольского убийцу.

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Тэги: траур, Одесская область, овидиопольский убийца
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