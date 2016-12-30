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Штаб АТО насчитал 25 обстрелов с полуночи

В районе Попасной произошло боевое столкновение.

Штаб АТО насчитал 25 обстрелов с полуночи
Фото: EPA/UPG

Российско-оккупационные войска с полуночи и до 18:00 пятницы 25 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Широкино и Талаковке, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутовому, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новозвановке, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На Донецком направлении из стрелкового оружия открывали огонь по Пивденному и Опытному.

В районе Попасной произошло боевое столкновение. Около 16:00 противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил.

Напомним, вчера в боевых действиях на Донбассе получили ранения трое военных.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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