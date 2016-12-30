Штаб АТО насчитал 25 обстрелов с полуночи
В районе Попасной произошло боевое столкновение.
Российско-оккупационные войска с полуночи и до 18:00 пятницы 25 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.
На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Широкино и Талаковке, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутовому, сообщает штаб АТО.
На Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новозвановке, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.
На Донецком направлении из стрелкового оружия открывали огонь по Пивденному и Опытному.
В районе Попасной произошло боевое столкновение. Около 16:00 противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил.
Напомним, вчера в боевых действиях на Донбассе получили ранения трое военных.