Полиция задержала овидиопольского убийцу Его обвиняют в двойном убийстве, поджоге и попытке теракта.

Фото: od.npu.gov.ua

Полиция днем 30 декабря задержала жителя Овидиополя Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта в Одессе.

Об этом сообщили "Думской" в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Его поймали в районе села Роксоланы на берегу Днестровского лимана и повезли в Овидиопольский райотдел.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Напомним, 29 декабря около 14 часов дня 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, будучи пьяным, поджег дом другого местного жителя. После этого он в соседнем доме жестоко убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив обоих, и тоже поджег дом.

Затем на грузовике MAN подозреваемый в убийстве поехал в сторону Одессы. По предварительным данным, он хотел въехать на автомобиле в толпу людей, но ему не дали попасть в город. Тогда злоумышленник свернул с трассы в поле, бросил грузовик в стерне и скрылся от полицейских.