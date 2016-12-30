За сутки на Донбассе ранены трое бойцов АТО Погибших среди военнослужащих нет.

Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих нет, но трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщил он.

Напомним, за сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.