За сутки на Донбассе ранены трое бойцов АТО
Погибших среди военнослужащих нет.
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих нет, но трое бойцов получили ранения.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщил он.
Напомним, за сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.