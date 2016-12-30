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За сутки на Донбассе ранены трое бойцов АТО

Погибших среди военнослужащих нет.

За сутки на Донбассе ранены трое бойцов АТО
Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди военнослужащих нет, но трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщил он.

Напомним, за сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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