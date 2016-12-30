Правоохранители провели 40 обысков в нелегальных игорных заведениях Киева
Изъяты 300 единиц компьютерной техники и оружие.
В Киеве правоохранители провели одновременно 40 обысков в незаконных игорных заведениях.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
"По результатам следственных действий обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, «черную бухгалтерию», 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и восемь единиц оружия", - говорится в сообщении.
В операции было задействовано 200 человек личного состава.
Действия лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают квалификации ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Верховной Раде стоит задуматься об их легализации.