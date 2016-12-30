Правоохранители провели 40 обысков в нелегальных игорных заведениях Киева Изъяты 300 единиц компьютерной техники и оружие.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители провели одновременно 40 обысков в незаконных игорных заведениях.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"По результатам следственных действий обнаружили и изъяли 300 единиц компьютерной техники, 35 маршрутизаторов, «черную бухгалтерию», 25 тыс. гривен наличными, почти 70 банковских карточек и восемь единиц оружия", - говорится в сообщении.

В операции было задействовано 200 человек личного состава.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Действия лиц, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, подпадают квалификации ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следственные действия продолжаются.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Верховной Раде стоит задуматься об их легализации.