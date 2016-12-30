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В Днепропетровской области во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Днепропетровской области во время пожара в пятиэтажке погибли два человека
Фото: 3dvsem.com

В городе Покров Днепропетровской области ночью возник пожар в пятиэтажке, в результате погибли два человека.

Об этом сообщается на сайте управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"29 декабря в 23:36 в службу спасения  поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Чайкиной... Установлено, что в комнате и коридоре горят бытовые отходы, разбросанные по всей квартире. Во время тушения в комнате спасатели обнаружили тела двух человек - владельца квартиры 1960 года рождения и неизвестную женщину", - говорится в сообщении.

В 02:30 пожар был ликвидирован. Площадь пожара 20 квадратных метров, огнем уничтожены личные вещи (одежда), одеяло на полу, входные двери, куча бытового мусора и вещей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области в результате пожара в частном доме погибли двое малолетних детей, их мать была госпитализирована.

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Тэги: пожары, погибшие, Днепропетровская область
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