В Хмельницком патрульные застрелили мужчину, ранившего трех человек Нападавший умер в машине скорой помощи.

Сегодня утром в Хмельницком полицейские применили оружие во время задержания нарушителя.

Об этом сообщает УНН.

"Около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р.", - рассказал пресс-секретарь службы патрульной полиции в Хмельницком Роман Мартынюк.

Фото: ye.ua

По его словам, на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина и попросил их остановиться.

"Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, из двора выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавленное. Увидев полицейских, он начал на них бежать", - рассказал Мартынюк.

По словам свидетелей, этот гражданин нападал на людей во дворе одного из домов. Люди пытались самостоятельно задержать, но им это не удалось. Тогда они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

"Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на сотрудников полиции. Тогда еще раздался один выстрел, пуля попала в ногу нападающего. Однако он упал и дальше продолжал идти на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие", - рассказал Мартынюк.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Раненого перенесли в карету скорой, где он скончался.

Спикер Нацполиции в Хмельницкой области Инна Гелега в эфире "112 канала" рассказала, что перед тем, как патрульные открыли стрельбу, мужчина ранил трех человек.

"Мужчина ранил трех человек. Первой стала медсестра психоневрологического диспансера. По дороге он ранил еще двух женщин. Свидетелем этих ранений стал прохожий, который и остановил патруль", - сообщила она.

Одна их раненых женщин отказалась от госпитализации, другим предоставлена медицинская помощь.

Начато уголовное производство по ст.115 (покушение на убийство) и ст.345 (угроза или насилие против сотрудника правоохранительных органов). Оценку действиям патрульных будет давать прокуратура.

Напомним, 27 декабря киевские патрульные со стрельбой задержали водителя, который сбил полицейского.