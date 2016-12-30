Боевики 45 раз обстреляли силы АТО на Донбассе Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.

Фото: пресс-служба президента

За сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Малиновому, из гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке и Станице Луганской.

На всех трех направлениях также активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.

Напомним, за минувшие сутки в зоне боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.