Боевики 45 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.
За сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.
На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Малиновому, из гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке и Станице Луганской.
На всех трех направлениях также активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.
Напомним, за минувшие сутки в зоне боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.