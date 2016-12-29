Кабмин уточнил порядок применения средств ПВО в мирное время Власти приводят законодательство к современным реалиям.

Фото: Макс Требухов

Кабинет министров уточнил порядок применения средств противовоздушной обороны Украины в мирное время.

Об этом говорится в распоряжении №1012 от 28 декабря, которым вносятся изменения в порядок выполнения задач дежурными силами противовоздушной обороны Вооруженных сил в мирное время.

В старой версии порядка было сказано, что дежурные силы применяют оружие без предупреждения для уничтожения воздушных судов, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и боевую технику.

В новой редакции уточняется, что стрелять можно также по тем судам, которые проводят десантирование. Также ПВО можно применять по беспилотникам, которые ведут разведку, устанавливают препятствия, обеспечивают связь незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, подобным образом уточняются еще несколько пунктов этого порядка.

Напомним, что восстановление потенциала украинской противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил было определено как приоритетная задача для украинской армии на 2016 год.