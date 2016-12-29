В Днепре завершили внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО Главные герои выставки - воины, медики, капелланы, волонтеры и корреспонденты.

Фото: adm.dp.gov.ua

В Днепре создали уникальный музей антитеррористической операции на Донбассе. Весной открыли его уличную экспозицию, сейчас завершены работы по созданию внутренней части.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

Главные герои выставки - воины, медики, капелланы, волонтеры и корреспонденты. Об их героических судьбах рассказывают уникальные экспонаты: личные вещи, фотографии, медали, форма.

Новая экспозиция занимает 500 квадратных метров в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Ее разместили в трех залах. В первом - вещи бойцов АТО, волонтеров, медиков, капелланов, военных корреспондентов: боеприпасы, ордена, инструменты, детские рисунки и одежда.

Фото: adm.dp.gov.ua

Во втором зале - фотографии погибших героев и их личные вещи: любимые шахматы, книга, открытка к матери, разбитый пулями телефон.

Фото: adm.dp.gov.ua

Третий зал - мультимедийный. Такого на территории области еще не было. В зале транслируют две ленты. Каждая - не более получаса. Это документальный рассказ о войне на востоке Украины. Кино транслируют сразу на четыре стены кинозала. Такой эффект и громкий звук переносят в эпицентр событий на востоке и не оставляют равнодушным.

Фото: adm.dp.gov.ua

Напомним, президент Петр Порошенко поручил заложить в госбюджет строительство музеев АТО и Небесной сотни.