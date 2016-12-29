ГПУ задержала гражданина Молдовы при даче $75 тыс. взятки военному прокурору Мужчина предлагал деньги за снятие ареста с задержанного судна Sky Moon и груза.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная прокуратура задержала гражданина Молдовы по подозрению в даче 75 тыс. долларов взятки военному прокурору.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"27 декабря на основании рапорта военного прокурора Максима Якубовского Генеральной инспекцией Генпрокуратуры внесены сведения о предложении основателя компании NTA Invest Group S.R.O. гражданина Молдовы Сергея Неруха военному прокурору взятки в сумме 75 тыс. долларов", - написал генпрокурор.

Взятку молдаванин предлагал за снятие ареста с судна Sky Moon и груза, перевозимого указанным судном - 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода.

После получения разрешения в Апелляционном суде. Киева на осуществление негласных следственных действий, прокурором принято решение об осуществлении контроля за совершением преступления.

"Сегодня в 10 часов утра в одном из киевских кафе Нерух передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме 75 тыс. долларов за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ", - добавил Луценко.

Напомним, 1 декабря украинские пограничники задержали грузовое судно Sky Moon под флагом Танзании, которое незаконно заходило в порт Крыма.

За два с лишним года после захвата Крыма Россией украинские правоохранители задержали только четыре судна, которые незаконно заходили в порты Крыма. Всего в портах полуострова за это время было зафиксировано свыше 600 плавсредств, в том числе 260 иностранных торговых судов, говорится в статье LB.ua. При этом силовики не всегда задерживают в украинских портах суда, которые незаконно посещали Крым.