Боевики 25 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Террористы продолжают игнорировать режим прекращения огня.
С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки Павлополя, Гнутово и Водяного. По позициям военных в районе Гнутово огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из этих же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы вели огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.
Напомним, за сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.