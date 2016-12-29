Боевики 25 раз обстреляли силы АТО на Донбассе Террористы продолжают игнорировать режим прекращения огня.

Фото: пресс-служба президента

С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки Павлополя, Гнутово и Водяного. По позициям военных в районе Гнутово огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из этих же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы вели огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.

Напомним, за сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.