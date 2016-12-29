Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Государство боли
Государство боли
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 25 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

Террористы продолжают игнорировать режим прекращения огня.

Боевики 25 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Фото: пресс-служба президента

С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки Павлополя, Гнутово и Водяного. По позициям военных в районе Гнутово огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из этих же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы вели огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.

Напомним, за сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Новости по теме:

Тэги: боевые действия на востоке Украины
Реклама

Читайте в разделе