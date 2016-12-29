В военном госпитале Харькова боец АТО совершил самоубийство При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

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В военном госпитале Харькова совершил самоубийство украинский военнослужащий, который был ранен в ходе антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Панченко, передает "Укринформ".

"Боец 92-й отдельной механизированной бригады, доставленный в госпиталь, был обнаружен в одном из помещений госпиталя с ножевым ранением горла. Ранение оказалось смертельным", - сказал он.

Первый заместитель военного прокурора Харьковского военного гарнизона Владислав Зубко рассказал, что 32-летний боец ранее был ранен и прибыл в госпиталь на реабилитацию.

"По словам врачей, его осколочные ранения не были критическими, но он был явно подавлен, взволнован, недоволен. Через время сотрудница госпиталя, вошедшая в помещение туалета, увидела кровь на полу одной из кабинок. Запертую изнутри дверь выломали и обнаружили там бойца, истекающего кровью с ножевым ранением горла. Бойца сразу же доставили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказал Зубко.

Напомним, в 2016 году небоевые потери Вооруженных сил Украины превысили боевые.