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Киевсовет рассмотрит петицию о сносе нового фасада здания театра на Подоле

Петиция набрала 10,009 тыс. голосов при минимально необходимых 10 тыс.

Киевсовет рассмотрит петицию о сносе нового фасада здания театра на Подоле
Фото: Макс Требухов

Электронная петиция за снос нового фасада здания Театра на Подоле, расположенного на Андреевском спуске Киева, набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению Киевского городского совета.

Об этом сообщается на сайте Киевгорсовета.

Согласно сообщению, петиция набрала 10,009 тыс. голосов при минимально необходимых 10 тыс. Ее рассмотрят постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования и комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Автор петиции Виктор Назаренко отмечает, что новый фасад театра должен быть снесен, а улице необходимо вернуть исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика.

Напомним, 29 ноября в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания театра на Подоле. Это произошло после того, как представители общины Киева возмутились внешним видом театра. По их мнению, здание резко контрастирует с остальными домами на Андреевском спуске.

Открытие самого театра запланировано на весну 2017 года. Реконструкция здания продолжалась почти 30 лет.

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Тэги: Киев, Киевсовет, Подол, театр, электронная петиция
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