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В Киеве во время пожара погибли четверо детей

Также с ожогами была госпитализирована 12-летняя девочка.

Во время пожара в частном доме в Днепровском районе Киева погибли четверо детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и девочки, 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

До прибытия подразделений ГосЧС медики оказали помощь двоим взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. Также с ожогами была госпитализирована 12-летняя девочка.

Фото: dsns.gov.ua

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве у ст. м "Лесная" вспыхнул пожар на рынке. Спасателям удалось ликвидировать угрозу распространения огня на метрополитен и автостанцию. Позже спасатели обнаружили на месте пожара тело женщины, которая работала там продавцом.

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