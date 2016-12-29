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Курьерская служба доставила подозрение одному из главарей "казаков ЛНР"

Козицин собственноручно получил уведомление во вторник, 27 декабря.

Курьерская служба доставила подозрение одному из главарей "казаков ЛНР"
Николай Козицын

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении одному из главарей боевиков "Всевеликого войска Донского" Николаю Козицыну.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Фейсбуке.

По его словам, Козицин собственноручно получил уведомление во вторник, 27 декабря.

"27 декабря 2016 года сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына и вручено ему лично", - написал Матиос.

Установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории России создал террористическую группировку "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе "ЛНР" организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции.

"Кроме того, Козицын  организовывал разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами", - добавил Матиос.

Сейчас готовится ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на его задержание и доставку в суд, а также о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование.

Напомним, Генпрокуратура объявила Козицина в розыск летом 2014 года.

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Тэги: сепаратисты, ЛНР, военная прокуратура, Анатолий Матиос
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