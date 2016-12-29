Курьерская служба доставила подозрение одному из главарей "казаков ЛНР" Козицин собственноручно получил уведомление во вторник, 27 декабря.

Николай Козицын

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении одному из главарей боевиков "Всевеликого войска Донского" Николаю Козицыну.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Фейсбуке.

По его словам, Козицин собственноручно получил уведомление во вторник, 27 декабря.

"27 декабря 2016 года сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы было доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына и вручено ему лично", - написал Матиос.

Установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории России создал террористическую группировку "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе "ЛНР" организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции.

"Кроме того, Козицын организовывал разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами", - добавил Матиос.

Сейчас готовится ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на его задержание и доставку в суд, а также о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование.

Напомним, Генпрокуратура объявила Козицина в розыск летом 2014 года.