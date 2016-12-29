​Станцию метро "Петровка" в Киеве предложили переименовать в "Почайну" Киевлян просят поучаствовать в обсуждении идеи Киевского горсовета.

"Киевский метрополитен" предлагает киевлянам принять участие в обсуждении идеи Киевского городского совета о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайну".

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну". Для метрополитена смена названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна - дважды (Площадь Калинина - Площадь Октябрьской революции - Майдан Независимости). Пишите, как вам инициатива", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов запрещается публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

Название "Петровка" связано с фамилией советского партийного деятеля Григория Петровского и тоже подлежит изменению.