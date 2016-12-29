Завтра в Киеве до -3 градусов Осадков не предвидится.

Фото: karachidigest.com

30 декабря в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-10 градусов, в Карпатах и Закарпатье до -14 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -2...-7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, сильные осадки, местами метель, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Ялте сильные осадки. Температура ночью и днем 0...+2 градуса.