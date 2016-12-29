"ДНР" сообщила о поимке "шпиона"
Бывший милиционер пополнил список заложников.
"Министерство государственной безопасности ДНР" лишило свободы гражданина Украины Леонида Сычева. Ему инкриминирован шпионаж.
Как сообщается на сайте "МГБ ДНР", 32-летний уроженец Антрацита Луганской области якобы был завербован СБУ в обмен на беспрепятственное пересечение линии разграничения. Сычев, как утверждается, собирал и передавал спецслужбе данные о передислокации военнослужащих и техники боевиков.
Выложено также видео "допроса" Сычева.
Сычев - бывший оперуполномоченный уголовного розыска МВД в Дебальцево.