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В бою у Донецка погиб военный

Боестолкновение в районе Крутой Балки длилось 30 минут.

В бою у Донецка погиб военный

В районе Крутой Балки возле Донецка в среду произошло боестолкновение, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб АТО

Боевое столкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск произошло около 15.00. Бой длился около тридцати минут, враг вынужден был отступить.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов на Донбассе.

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Тэги: Вооруженные Силы Украины, Донецкая область, боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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