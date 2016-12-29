В бою у Донецка погиб военный Боестолкновение в районе Крутой Балки длилось 30 минут.

В районе Крутой Балки возле Донецка в среду произошло боестолкновение, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб АТО

Боевое столкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск произошло около 15.00. Бой длился около тридцати минут, враг вынужден был отступить.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов на Донбассе.