Пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет В грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек сигарет.

Сегодня ночью в пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники совместно с таможенниками обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в фейсбуке.

"Около полуночи на выезд из Украины прибыл грузовик украинской регистрации с якобы грузом лесоматериалов. Учитывая то, что неоднократно под видом древесины злоумышленники пытались провезти сигареты, автомобиль подвергли углубленной проверке. Интуиция пограничников не подвела. Во всех паллетах были оборудованы тайники. В целом из автомобиля и прицепа вытащили 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек как с акцизом, так и без", - сообщил он.

Напомним, в Уголовном кодексе (статья 201) предусмотрена ответственность лишь за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации.

Летом премьер Владимир Гройсман предложил сделать контрабанду уголовно наказуемой. Впрочем, дальше слов дело пока не пошло.