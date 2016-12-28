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Штаб АТО насчитал 22 обстрела с полуночи

Тяжелое вооружения не применялось.

Штаб АТО насчитал 22 обстрела с полуночи
Фото: Макс Левин

С полуночи и до 18:00 российско-оккупационные войска совершили 22 обстрела на Донбассе.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов враг обстрелял Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцевого и Новоселовки Второй.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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