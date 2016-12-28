В Ровенской области закрыли 18 игорных заведений Изъято 20 "одноруких бандитов".

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Полиция закрыла 16 игорных заведений в Ровно и два в Старом селе Рокитновском районе.

Изъяли 71 системный блок, 75 мониторов, 20 автоматов типа «однорукий бандит» и около восьми тысяч гривен, сообщается на сайте Нацполиции.

В Старом селе было изъято 15 «одноруких бандитов». В Ровно в специально оборудованных помещениях азартные игры осуществлялись с помощью игровых автоматов и онлайн-игр.

Сейчас следовати принимают меры для установления всего круга лиц, причастных к организации подпольных игорных заведений.

Борьбу с незаконным игорным бизнесом анонсировал министр внутренних дел Арсен Аваков 5 декабря.