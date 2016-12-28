В деле Толстошеева проведут еще одну экспертизу Мажор якобы впал в бессознательное состояние.

Фото: Виталий Мирошниченко

В уголовном производстве по факту смертельного ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве с участием Станислава Толстошеева назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Экспертиза подтвердила, что Толстошеев впал в медицинское состояние, которое привело к невозможности управления автомобилем. Будет проведена ещё одна судебно-медицинская экспертиза", - сказал Луценко в среду на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Позднее он пояснил журналистам, что Толстошеев, согласно заключению экспертизы, впал в бессознательное состояние, алкоголя и наркотиков в его крови не обнаружено.

По словам генпрокурора, еще одна судебно-медицинская экспертиза будет проведена не в Киеве и поможет окончательно установить причину такого состояния Толстошеева.

Напомним, 9 января 2016 года Толстошеев на белом "Мерседесе" въехал в фасад стоматологической клиники у метро "Левобережная" в Киеве и сбил насмерть 62-летнюю женщину. По словам свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам 21-летний сын бизнесмена из Дружковки (Донецкая область) утверждает, что у него случился приступ эпилепсии.

9 сентября стало известно, что прокуратура Киева решила не наказывать Толстошеева и закрыла уголовное производство.

Общественный резонанс вынудил Луценко отменить постановление о закрытии уголовного производства. В деле была назначена повторная амбулаторная комиссионная психиатрическая экспертиза Толстошеева.

Согласно результатам прежних экспертиз, причиной ДТП стал "внезапный приступ судорожного характера у водителя, вследствие которого он не мог осознавать своих действий и руководить ими".