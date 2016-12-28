В четверг в Киеве до -2 градусов В столице прогнозируют небольшой снег.

Фото: Макс Требухов

В четверг, 29 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -4...-9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +3...-2 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4 градуса.