​В Сумах задержали женщину с килограммом марихуаны Задержанная рассказала, что наркотики не для продажи, а она сама "иногда употребляет".

Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах возле одного из вузов полиция задержала 33-летнюю женщину с килограммом наркотиков.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Во время личного досмотра женщины правоохранители обнаружили и изъяли у нее три бумажных свертка и полиэтиленовый пакет с высушенным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое средство "канабис", - говорится в сообщении.

Женщину доставили для объяснений в отделение полиции, а изъятое отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Фото: su.npu.gov.ua

Задержанная заявила, что наркотики не для продажи, иногда она их употребляет и хранит дома у своей 69-летней бабушки из Роменского района.

Во время обыска по месту проживания пожилой женщины нашли высушенную коноплю весом около 500 граммов и средство для ее употребления.

Напомним, у троих жителей Кировоградской области изъяли 5 тонн марихуаны на 15 млн гривен.