Штаб АТО заявил об отсутствии потерь на Донбассе за сутки Ни один военные не погиб и не был ранен в ходе боевых действий.

Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Начнем с хорошей новости. За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

По его словам, на Луганском направлении боевики четыре раза обстреляли две позиции бойцов АТО в Попаснянском районе.

На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов, в том числе нарушение "режима тишины" в районе Светлодарской дуги.

На Мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.