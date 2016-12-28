В Киеве перекрыли международный канал поставки психотропных веществ в Украину Наркотики распространяли через «закладки» во всех районах столицы.

Фото: ssu.gov.ua

В Киеве сотрудники Службы безопасности перекрыли международный канал поставки психотропных веществ в Украину из западной Европы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Организаторы канала в течение нескольких лет заказывали сильнодействующие препараты через Интернет. Чтобы избежать уголовной ответственности, они дробили посылки на мелкие партии и получали психотропы в бандеролях с письмами и пластиковых упаковках с компакт-дисками, на которых якобы было записано программное обеспечение.

"Злоумышленники распространяли наркотики через «закладки» во всех районах столицы. Наркокурьеры фотографировали место, в котором они оставляли заказ и отсылали фото клиентам, которые расплачивались с ними через банковские переводы", - отмечается в сообщении.

За сутки злоумышленники успевали реализовать до 100 таких "закладок".

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в Деснянском районе столицы, когда она пыталась получить в одном из почтовых отделений очередную партию психотропа MDMA.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении.

Напомним,