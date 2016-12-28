У львовского торгового центра требовали 200 биткоинов за прекращение "минирований"
Это уже четвертое "заминирование" ТЦ за месяц.
Во вторник, 27 декабря, неизвестные сообщили о "минировании" торгового центра "Роксолана" во Львове и потребовали 200 биткоинов, чтобы эти сообщения не стали ежедневными.
Об этом сообщается на сайте ТЦ.
Сотрудники торгового центра сообщают, что это уже четвертое "заминирование" за месяц. После получения информации о заложенной взрывчатке происходит эвакуация работников и посетителей. Проверка территории продолжается несколько часов, что вызывает неудобства как для посетителей, так и для руководства и арендаторов ТЦ.
"После очередной эвакуации начался откровенный шантаж руководства ТЦ. По электронной почте администрации поступилао письмо с требованием заплатить 200 BTC (bitcoin), что составляет почти $180 тыс. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуация будет происходить ежедневно, вплоть до завершения новогодних праздников", - говорится в сообщении.
В связи с угрозами администрация обратилась к правоохранителям и киберполиции.
Напомним, в конце ноября во Львове "заминировали" четыре торгово-развлекательных центра.