У львовского торгового центра требовали 200 биткоинов за прекращение "минирований" Это уже четвертое "заминирование" ТЦ за месяц.

Фото: lv.npu.gov.ua

Во вторник, 27 декабря, неизвестные сообщили о "минировании" торгового центра "Роксолана" во Львове и потребовали 200 биткоинов, чтобы эти сообщения не стали ежедневными.

Об этом сообщается на сайте ТЦ.

Сотрудники торгового центра сообщают, что это уже четвертое "заминирование" за месяц. После получения информации о заложенной взрывчатке происходит эвакуация работников и посетителей. Проверка территории продолжается несколько часов, что вызывает неудобства как для посетителей, так и для руководства и арендаторов ТЦ.

"После очередной эвакуации начался откровенный шантаж руководства ТЦ. По электронной почте администрации поступилао письмо с требованием заплатить 200 BTC (bitcoin), что составляет почти $180 тыс. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуация будет происходить ежедневно, вплоть до завершения новогодних праздников", - говорится в сообщении.

В связи с угрозами администрация обратилась к правоохранителям и киберполиции.

Напомним, в конце ноября во Львове "заминировали" четыре торгово-развлекательных центра.