Во время праздников на КПВВ в зоне АТО увеличат количество персонала Также до 75 кг увеличена масса допустимого для провоза личного багажа.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

На новогодние праздники на всех пропускных пунктах на Донбассе будет увеличено количество персонала.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены представителей всех служб: и пограничников, и фискалов, и СБУ", - написала она.

Также Геращенко сообщила, что была увеличена масса допустимого для провоза личного багажа – до 75 кг.

"Наша общая цель - чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украинско- российской границей", - добавила Геращенко.

Напомним, 14 декабря боевики открыли огонь по людям, стоящим в очереди на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск". В результате один человек погиб, еще один был ранен.