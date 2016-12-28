Во время праздников на КПВВ в зоне АТО увеличат количество персонала
Также до 75 кг увеличена масса допустимого для провоза личного багажа.
На новогодние праздники на всех пропускных пунктах на Донбассе будет увеличено количество персонала.
Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Фейсбуке.
"В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены представителей всех служб: и пограничников, и фискалов, и СБУ", - написала она.
Также Геращенко сообщила, что была увеличена масса допустимого для провоза личного багажа – до 75 кг.
"Наша общая цель - чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украинско- российской границей", - добавила Геращенко.
Напомним, 14 декабря боевики открыли огонь по людям, стоящим в очереди на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск". В результате один человек погиб, еще один был ранен.