Боевики 44 раза обстреляли силы АТО на Донбассе Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.

Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении под огонь 120-ти и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Майскому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное также обстреляли из зенитных установок.

На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.