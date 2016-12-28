В Днепре пенсионер забыл в супермаркете ₴80 тыс. Полиция помогла вернуть пенсионеру сбережения.

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре 78-летний житель снял с банковского счета все сбережения и забыл пакет с деньгами в камере хранения супермаркета.

Полиция помогла вернуть пенсионеру деньги, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Оставленные пенсионером деньги в камере хранения обнаружили сотрудники супермаркета и сообщили о находке в полицию.

Сообщается, что правоохранители изъяли деньги и надеялись, что вот-вот в полицию поступит заявление от пострадавшего. Однако, за деньгами никто не обращался. Тогда полицейские оперативным путем установили мужчину, которому принадлежит оставленные в камере хранения наличные.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Радости и удивлению пенсионера, когда ему позвонили из полиции, не было предела. Дедушка уже не ожидал, что все сбережения, которые он копил в течение всей жизни, будут найдены. Удивились и члены семьи, которые ничего не знали о потере", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне во Львове на рынке супруги нашли несколько тысяч гривен и отдали их полиции.