Суд решил рассматривать дело об убийстве адвоката Грабовского в закрытом режиме Адвокат считает, что процессуальные основания для принятия подобного решения отсутствуют.

Юрий Грабовский

Шевченковский районный суд Киева решил рассматривать дело об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского военнослужащего Александра Александрова, задержанного в Луганской области, в закрытом режиме.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Оксана Соколовская.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката - Грабовского Юрия", - написала она.

Соколовская считает, что процессуальные основания для принятия подобного решения отсутствуют.

Как сообщалось, 17 августа Военная прокуратура завершила расследование убийства адвоката Грабовского. В совершении преступления обвиняются двое ражданина Украины. Прокуратура считает, что подсудимые убили адвоката с целью ограбления.

25 марта тело адвоката нашли в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от Жашкова в Черкасской области. Место захоронения указал один из двух задержанных по подозрению в его похищении. Прокуратура самостоятельно провела опознание тела Грабовского без участия его родных.