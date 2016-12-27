Штаб АТО насчитал 29 обстрелов с начала дня Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать "минские договоренности".

Фото: EPA/UPG

Штаб антитеррористической операции на Донбасе зафиксировал 29 обстрелов позиции украинских военных во вторник.

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать "минские договоренности". На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов они обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

На донецком направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов позиции украинских военнослужащих в Новгородском, Луганском и Авдеевке.

Также боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты сил АТО в Луганском, Зайцево, Невельском и Мироновском.

На Луганском направлении боевики обстреляли из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске, на Донбассе должно было начаться очередное перемирие. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.

В понедельник министр обороны Степан Полторак признал провал инициативы о перемирии.