ГПУ передала беспилотник десантникам взводного опорного пункта возле Торецка Генпрокурор поздравил бойцов с наступающими праздниками и пожелал им мира.

Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил взводный опорный пункт 45-й бригады высокомобильных десантных войск на нулевом рубеже города Торецкое Донецкой области и передал бойцам беспилотник.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор поздравил бойцов с наступающими праздниками и пожелал им мира.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее футболист сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля передал украинским разведчикам беспилоник "Аист".