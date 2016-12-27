ГПУ передала беспилотник десантникам взводного опорного пункта возле Торецка
Генпрокурор поздравил бойцов с наступающими праздниками и пожелал им мира.
Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил взводный опорный пункт 45-й бригады высокомобильных десантных войск на нулевом рубеже города Торецкое Донецкой области и передал бойцам беспилотник.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
"Луценко пообщался с личным составом и передал бойцам беспилотный летательный аппарат, который должен помочь нашим защитникам контролировать перемещение врага и отслеживать его диспозиции", - говорится в сообщении.
Генпрокурор поздравил бойцов с наступающими праздниками и пожелал им мира.
Напомним, ранее футболист сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля передал украинским разведчикам беспилоник "Аист".