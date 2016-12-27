Волонтеры презентовали благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО Средства от продажи нынешнего календаря будут направлены на приобретение беспилотного аппарата с возможностью тепловизионного наблюдения.

Виталий Дейнега Фото: Сергей Нужненко

Волонтеры фонда “Вернись живым” вместе с участниками АТО презентовали благотворительный календарь «Ветераны. Жизнь продолжается...».

“Это уже третий календарь издан нашим фондом, прошлые были посвящены Киборгам защитникам Донецкого аэропорта. В этом году мы посвятили календарь ветеранам, которые вернулись с войны и добились успеха уже в гражданской жизни. Ведь эти люди должны стать примером для нас и наших детей”, - отметил основатель фонда “Вернись живым” Виталий Дейнега.

В календаре рассказываются истории бойцов 95-ой, 93-й, 80-й, 53-й, 30-й, 25-й и 101-й бригад, а также батальона НГУ им. генерала Кульчицкого, 34-го батальона «Батькивщина» и подразделений “Правого сектора” - уже в гражданской жизни после службы.

“Портрет каждого из героев календаря - это не просто история человека, пережившего войну. Это истории побед. Побед в боях, побед над обстоятельствами и побед над собой”, - отметил Дейнега.

Волонтеры также отметили, что средства от продажи нынешнего календаря будут направлены на приобретение беспилотного аппарата с возможностью тепловизионного наблюдения для 40 отдельной артиллерийской бригады.

Заказать календарь можно по адресу calendar2017@savelife.in.ua, а подробнее ознакомиться с историей каждого из его героев можно будет на странице “Вернись живым” в фейсбук. Благотворительный взнос (стоимость календаря-500 грн).