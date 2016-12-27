Турчинов: мы начинаем метр за метром освобождать оккупированную территорию Секретарь СНБО убежден, что 2017 год станет переломным.

Александр Турчинов Фото: Пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

Об этом он заявил во время посещения базы Национальной гвардии в Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что в текущем году Украина не потеряла ни одного метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции.

"2016 год - это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - сказал Турчинов.

"Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию... Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе", - добавил он.

При этом, Турчинов напомнил о непрекращающихся обстрелах со стороны боевиков, несмотря на объявленный режим прекращения огня.

"У нас нет альтернативы, кроме как защищать наше государство. К сожалению, решение о режиме прекращения огня перед большими праздниками, чтобы тишина была бы в селах вдоль линии разграничения, - российскими гибридными войсками не выполняется. С первого дня после оглашения перемирия обстрелы продолжились. Ранее хотя бы неделю мы наблюдали снижение количества обстрелов. Сейчас мы видим, что Россия и подконтрольные ей группировки не собираются выполнять никакие договоренности", - заявил он.

Напомним, ранее украинские военные взяли под контроль поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги.