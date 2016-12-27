Завтра в Киеве обещают мокрый снег, до -1 градуса Ночью и днем температура будет одинаковой.

28 декабря в Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус.Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-3 градуса.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью и днем -4...-9 градусов.

В Моршине мокрый снег, температура ночью и днем 0...+2 градуса.

В Трускавце мокрый снег, температура ночью и днем -1...+1 градус.

В Сваляве мокрый снег, температура ночью и днем -1...+1 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, днем местами, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...-4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -1...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью -1...+1 градус, +3...+5 градусов.