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В зоне АТО погиб боец Яроша

Обстоятельства гибели добровольца неизвестны.

В зоне АТО погиб боец Яроша
Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Утром 26 декабря на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз, воевавший в составе "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша.

Об этом в фейсбуке сообщила начальник медицинской службы "Украинской добровольческой армии" Яна Зинкевич.

"Погиб Мороз Александр Николаевич "Лютый", боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта", - написала она.

Прощание и погребение состоится в 11 часов 28 декабря на Аллее Славы г. Каменское Днепропетровской области.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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