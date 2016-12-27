В зоне АТО погиб боец Яроша Обстоятельства гибели добровольца неизвестны.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Утром 26 декабря на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз, воевавший в составе "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша.

Об этом в фейсбуке сообщила начальник медицинской службы "Украинской добровольческой армии" Яна Зинкевич.

"Погиб Мороз Александр Николаевич "Лютый", боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта", - написала она.

Прощание и погребение состоится в 11 часов 28 декабря на Аллее Славы г. Каменское Днепропетровской области.