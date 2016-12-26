В Виннице мужчина "заказал" родного брата за ₴5 тыс. Будущий исполнитель убийства успел получить половину суммы.

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В Виннице задержали мужчину, который после бытовой ссоры "заказал" убийство своего брата за 5 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что между двумя братьями-виннитчанами на бытовом уровне возник конфликт. Чтобы отомстить брату - обидчику отца, родной брат заказал его убийство за пять тысяч гривен.

"Человек, который должен был лишить жизни мужчину, предварительно получил за этот заказ 2,5 тысячи гривен", говорится в сообщении.

Заказчик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, 22 декабря в Виннице полиция закрыла 14 игорных заведений.