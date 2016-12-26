Благотворительный фонд "Каритас Украины" призывает украинцев присоединиться к рождественской акции Купите рождественскую свечку за символическую цену, и дети из малообеспеченных семей получат подарок.

25 декабря в пяти города Украины - Киеве, Львове, Полтаве, Хмельницком и Одессе - началась акция Рождественская Свеча, проводимая благотворительным фондом "Каритас Украины".

"Акцию поддержали артисты, журналисты, общественные деятели. Активно присоединилась студенческая молодежь. В частности, в Хмельницком во время флешмоба студенты образовали живое сердце, внутри которого горели свечи. Во Львове в лучших рождественских традициях выступил вертеп, который подготовили дети и подростки "Каритаса Львова" проекта «Мобильная работа с молодежью». В Киеве звучали традиционные колядки в исполнении хора Прихода церкви св. Николая Мир Ликийского на Аскольдовой Могиле, действовала праздничная фотозона. Жители Одессы на Приморском бульваре активно наполнили ящик для пожертвований, средства из которого направят на нужды ВИЧ-инфицированных деток", - рассказали организаторы акции.

Акция проходит в Украине в течение 14 лет и призвана помочь детям из семей в кризисных обстоятельствах. Свечи декорируются руками молодежи – подопечных Львовского Центра досуга и социальной реабилитации для молодых людей с особыми потребностями при Каритасе Львов. Цель мероприятия - привлечь людей к милосердию, помощи нуждающимся детям. Купив свечу за благотворительное пожертвование, каждый участник акции вносит вклад в веру в Рождественское чудо.

Благотворительный фонд призывает всех украинцев принять участие в акции.

«Каждый может подарить тепло своей души детям. Призываем вас поддержать акцию, чтобы мы имели возможность нести надежду и свет для тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Благодаря вашей поддержке в их непростую жизнь также придет праздник», - отмечает Андрей Васькович, Президент "Каритас Украины".

К акции можно присоединиться, купив Рождественскую свечу за благотворительное пожертвование в 17 ячейках благотворительного фонда "Каритас" и приходах греко-католической церкви. Благотворительные пожертвования будут направлены на помощь детям из малообеспеченных, неполных семей и семей, пострадавших от военных действий - подопечных "Каритаса".