Штаб АТО насчитал 26 обстрелов с полуночи Военные один раз открывали огонь в ответ.

Фото: пресс-служба президента

С полуночи и до 18.00 26 декабря российско-оккупационные войска 26 раз обстреляли позиции военных на Донбассе.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", - сказано в сообщении штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Зайцевое и Луганское.

Напомним, очередное перемирие на Донбассе должно было начаться с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут. В понедельник министр обороны Степан Полторак признал, что договоренности о прекращении огня на Донбассе не выполняются боевиками.