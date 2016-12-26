Полторак признал провал инициативы о перемирии Силы АТО готовы дать отпор в случае эскалации ситуации.

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Инициированные Украиной договоренности о прекращении огня на Донбассе не выполняются боевиками, заявил министр обороны Степан Полторак.

"К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера было 33 обстрела. К сожалению, несколько раз использовались минометы, артиллерия", - сказал Полторак на брифинге в Харькове, передает УНИАН.

По словам министра, силы АТО контролируют ситуацию и готовы дать отпор.

"Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться", - сказал Полторак.

Напомним, очередное перемирие на Донбассе должно было начаться с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.