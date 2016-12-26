Национальная опера Украины поздравила детей ветеранов АТО с Новым годом Дети получили сладкие подарки.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Вчера, 25 декабря, в Национальной опере Украины поздравили с Новым годом детей ветеранов АТО.

Как передает корреспондент LB.ua, детей пригласили на просмотр спектакля "Сказка о царе Салтане", после которого каждый ребенок получил сладкий подарок. Сюрприз подготовило руководство оперы во главе с директором Петром Чуприной и главным режиссером Анатолием Соловьяненко при участии шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, руководителя Союза ветеранов АТО Деснянского района Киева Евгения Турчака и министра культуры Евгения Нищука. Сладкие сюрпризы предоставила компания "Конти".

"Скоро Новый год, скоро Рождество Христовое, а в это время дети чего ждут? Подарков и чуда. Сегодня на сцене Национальной оперы Украины воплотилось чудо. Это великая магия театра, перевоплощения, сказки, которая должна быть в жизни каждого - как взрослого, так и ребенка. Вокруг вас сегодня красивые дяди и тети: ваши учителя и воспитатели, Соня Кошкина - наша известная журналистка, шеф-редактор издания LB.ua, Петр Якович Чуприна - директор славного Оперного театра, Анатолий Соловьяненко - его главный режиссер, все актеры и музыканты - вы всегда вас здесь ждем с интересными представлениями и постановками. Но самое главное, хочу, чтобы ваши родители были здоровы, а в Украине воцарился мир!",- сказал глава Минкульта Евгений Нищук, поздравляя ребят с новогодними праздниками.