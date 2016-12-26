В 2016 году из плена удалось освободить лишь 16 человек Тему освобождения заложников заполитизировали.

Юрий Тандит

На протяжении 2016 года из плена "ДНР" и "ЛНР" удалось освободить лишь 16 человек, сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии "Радио Свобода".

"В 2014 и 2015 году было освобождено значительное количество наших пленных. На сегодняшний день в этом году были освобождены пока 16 человек. Причина - тема освобождения заложников стала заполитизированной", - сказал он.

Тандит напомнил, что украинская сторона в ходе переговоров в Минске выразила готовность отдать сепаратистам 228 человек в обмен на освобождение 48 украинских заложников.

"Мы готовы отдать 228 человек. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти 15 человек есть в списках, которые подала та сторона", - сказал он.

Тандит надеется, что на Россия использует свое влияние на "ДНР" и "ЛНР" для освобождения пленных.

Напомним, в понедельник "ДНР" и "ЛНР" заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

В июне в "ЛНР" заявляли о задержании украинской журналистки из Ивано-Франковска, корреспондентки информационного ресурса "Голос-инфо" Ольги Сворак. По словам боевиков, в отношении журналистки возбудили "уголовное дело" по статье "шпионаж". Об обстоятельствах задержания Пресняковой ничего неизвестно.

По последним данным СБУ, в плену боевиков находятся 109 граждан Украины.