Полиция закрыла 20 игорных заведений в Киеве и области Изъяты 45 тысяч гривен и 450 компьютеров.

Фото: npu.gov.ua

Полиция в течение последних дней закрыла около двух десятков игорных заведений в Киеве и области.

В частности, как сообщается на сайте ГУ НП в Киеве, одно из учреждений было обнаружено в столичном районе Борщаговка. Во время обыска был задокументирован факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса. Были изъяты 54 компьютеров, три платежных терминала и наличные на сумму 5 тысяч гривен.

Кроме того, в пятницу полиция провела 20 обысков в игорных заведениях в Переяславе-Хмельницком, Василькове, Фастове, Обухове, населенных пунктах Киево-Святошинского района. Были конфискованы 400 компьютеров и 40 тыс. гривен наличными, сообщила полиция Киевской области.

Владельцы незаконных игорных заведений пока не известны и устанавливаются.

По фактам обысков начаты уголовные производства по ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса (ведение игорного бизнеса).

Напомним, 2 декабря МВД объявило о начале операции по ликвидации в Украине нелегальных игорных заведений.

В Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Верховной Раде стоит задуматься об их легализации.

По данным МВД, в Украине легально может работать только одна лотерейная компания - "Украинская национальная лотерея" ("Суперлото", "Кено", "Лото тройка"). Работа сетей МСЛ ("Лото Забава", "Мегалот", "Спортлига") и "Патриот" (мгновенные лотереи) незаконна в связи с введенными Украиной санкциями против российских компаний. Лицензия "Ощадбанка" не используется.