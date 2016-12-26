Во вторник в Киеве обещают мокрый снег с дождем Температура в столице до +3 градусов

Фото: Макс Требухов

Во вторник, 27 декабря, в Киеве облачно, мокрый снег с дождем, днем небольшой, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+5 градусов.

В Карпатах мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере Украины облачно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+3 градуса.

В центре Украины облачно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах кое-где гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+3 градуса, днем -2...+5 градусов.

В Крыму облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем 0...+5 градусов.