За год из Украины выдворили 14 криминальных авторитетов Все преступники были «коронованы» в РФ и подконтрольны российским «ворам в законе».

Фото: Сергей Нужненко

За 2016 год Национальная полиция выдворила из Украины 14 "воров в законе", каждый из которых имел "стаж" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян в Фейсбуке.

"Тенго Гальский, Дато Табольский, которого короновали еще в 1997 году, Цруци, Курша и Лазарь, звезда Youtube Рафик Ереванский, Каха Тбилисский, который более 15 лет просидел в одиночной камере, и другие прибыли в нашу страну с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными сегментами криминального мира. Все они были «коронованы» в России и подконтрольны российским «ворам в законе», которыми непосредственно руководит ФСБ", - написал Троян.

Он отметил, что российская организованная преступность уже давно занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокостью итальянскую и мексиканскую мафию.

"Поэтому борьба с «ворами в законе» - это не внутренняя проблема Украины, это проблема всего мира. Под эгидой Генсекретариата Интерпола функционирует проект «Миллениум», призванный прекращать деятельность транснациональной Евразийской организованной преступности, в частности «воров в законе», которые занимают высокое положение в преступной иерархии", - добавил Троян.

"Выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора", - подчеркнул и.о. главы Нацполиции.

Напомним, в ноябре киевская полиция сорвала "коронацию" грузинского "вора в законе" Папуна Угрехелидз.